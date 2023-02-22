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"Hasar tespit çalışmaları sonuçları nihai değil, itiraza açıktır"

Acil yıkılacak binalara girişlerin kesinlikle yasak olduğunu belirten Bakan Soylu, "Eşya almak için kısa süreli olsa bile girişler tamamen yasaklandı. Dün akşamki depremler bize göstermiştir ki deprem hareketliliği devam ediyor. Bu riski ve sorumluluğu almamız doğru değildir." dedi.

Gündem 22.02.2023, 00:57
"Hasar tespit çalışmaları sonuçları nihai değil, itiraza açıktır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hasar tespit çalışmaları sonuçları nihai değil, itiraza açıktır.

Acil yıkılacak binalara giriş kesinlikle yasaktır. Eşya almak için kısa süreli olsa bile girişler tamamen yasaklandı. Dün akşamki depremler bize göstermiştir ki deprem hareketliliği devam ediyor. Bu riski ve sorumluluğu almamız doğru değildir.

Daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi hem AFAD hem de Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız eşya yardımını birlikte yapacaktır. 2 3 gün sonra eşya yardım miktarı açıklanacaktır. Her yıl yılbaşında miktarları revize ederiz ve revize ettiğimiz miktarlar üzerinden çalışma yaparız. İstişareler sonunda bu miktarı işletmeye başlatacağız.

'Kiraların birden artması istismardır'

Bunun hesabını devlet de sorar Allah da. Burada insanlar canını zor kurtardı. Bunun üzerinden bir istismar yapmak kötülüktür. Bu konuda OHAL'in çerçevesinde gerekli talimatları verdik. Fahiş veya vatandaşı sıkıştırıcı bir kusur görülürse gereği yerine getirilecek. İlgili sivil kuruluşlarının, ilgili ticaret odalarının da bu tespiti yapması gerekir. Bu ahlaki bir meseledir. İşini iyi yapanlara da haksızlıktır. Ben meslek odalarının yerinde olsam, bunları tek tek tespit eder ve bir daha üye olmamalarını sağlardım. Keşke şöyle bir kanunlarımız olsa da ömür boyu ticaretten men edilseler. Öteki dünya korkusu yok olmuş insanlar, bu konudan istifade etmeye çalışıyorlar. Kiraların ciddi bir şekilde yükselmesi ayrı bir istismar. O enkaz altında saatlerce, günlerce kalıp Allah'ın lütfuyla hayatta kalanların ahı tutar. Bu paranın hiçbir hayrını görmezseniz. Bu kirayı artıranlar vicdan sahibi değillerdir. Çünkü bu 1 yıl boyunca hep birlikte yükleneceğimiz bir süreçtir. Bu sadece bir kanun meselesi değildir, etik meselesidir.

Konteyner şehirle ilgili bir şartlar dizinimi vardır. Elbette ki bu şehirlerin sosyal donatıları vardır. Eğer köylerde ihtiyaç olursa, evi de yıkılmışsa ve başka yere de gitmiyorsa, evinin önüne konteyner getirdiğimiz oldu. Kimler istifade edebilir? Birincisi yıkık ev sahibi olanlar, ağır hasarlı ve acil yıkılacak ev sahibi olanlar konteynırdan yaralanabilirler. Bu geçmişte de böyleydi şimdi de böyle. Fiilen evi yıkılan ve başka oturacak yeri olmayan, fiilen evi orta hasarlı olup oturabileceği evi olmayan, eğer yer kalırsa kiracılar. Burada 15 bin TL taşınma parası alınabilir. Şartlar da eskiden aynıydı. Kiracılara 2 bin TL kira desteği veriyoruz. Daha önce hiç böyle bir destek verilmedi.

Kiracılara da kira desteği verilmesi konusunda adım atıldı.

Biz sadece bir deprem yaşamadık. Çünkü bu deprem bölgesine gelenler, bunun depremle dahi izah edilemeyeceğini söylüyorlar. İki büyük deprem ve dün akşam ki deprem alelade bir deprem değildir. Buradan siyaset çıkarmaya çalışanlar olacaktır. 'Acaba buradan bir siyasal çıkar elde edebilir miyiz?' diyenleri görüyoruz. Birileri eline kamera almışlar, birileri eline el feneri almış 'nerede eksik görsem de kamuoyuna paylaşsam' diye kovalıyorlar.

Şunun altını çizerek söylüyorum, başka bir ülke bu depreme yakalansaydı, devlet ve milleti bu kadar kenetlenemezdi. Hollanda'nın 3 büyüklüğündeki bir alana devlet hemen müdahale etmiştir. Elbette eksik bulacaklardır. Onların belediyeleri AFAD'ın altındadır. Kimse vicdansızlık etmesin. 301 bin çadır dağıtıldı. Çadır sevkiyatımız devam ediyor. 2 ayın sonunda 100 bin konteyner şehirde yaşam başlayacaktır. Alımlar başlamıştır. Çalışmalar devam ediyor. Tüm kapasiteyle alan taranmaktadır.

Kaynak: Yeni Şafak
#içişleri bakanı #süleyman soylu #Hatay #deprem
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