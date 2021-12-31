banner38

"Hasan Karakaya, dert sahibi bir insandı, samimi bir Müslümandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde Hasan Karakaya'yı anma programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Hasan Karakaya için "Dert sahibi bir insandı, samimi bir Müslümandı. Hak bildiğini gür sedayla savunan bir yazardı. Zor zamanların adamıydı ama zor bir adam değildi. Yüce gönüllüydü." ifadelerini kullandı.

Gündem 31.12.2021, 19:48
"Hasan Karakaya, dert sahibi bir insandı, samimi bir Müslümandı"

Yeni Akit gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve yazarı merhum Hasan Karakaya'nın vefatının 6. yılında anma programı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Hasan Karakaya'yı rahmetle, tazimle yad ettiğini söyledi.

"Allah ölümün güzelini versin." sözünün büyüklerden öğrenilen hikmet dolu bir dua olduğunu belirten Altun, Karakaya'nın bundan 6 yıl önce güzel bir ölümle aralarından ayrıldığını ifade etti.

Altun, Karakaya'nın vefatının hemen ardından, o gün köşe yazarlığını yaptığı Sabah Gazetesinde kaleme aldığı şu satırları paylaştı:

"Hasan Karakaya ağabey Medine'de Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Yaptığı umrenin üzerinden 24 saat geçmemişti ruhunu teslim ettiğinde. Medine'de Mescid-i Nebevi'de ibadet ettikten, Hz. Muhammed'in (S.A.V) kabrini ziyaret ettikten iki saat sonra vefat etti. Dostları ile hasbihal ettikten sonra, dostlarının arasında yumdu gözlerini. Dert sahibi bir insandı, samimi bir Müslümandı. Hak bildiğini gür sedayla savunan bir yazardı. Zor zamanların adamıydı ama zor bir adam değildi. Yüce gönüllüydü. Durduğu yerde, menfaati namına değil, inandığı için dururdu. Ucuz hesaplara tamah etmezdi. Hasan ağabey, varlığı ile bulunduğu ortama neşe katan bir insandı. İlk kez hüzün kattı, fakat varlığıyla değil, yokluğuyla yaptı bunu. Hasan Karakaya tam bir mücadele ehliydi, dava adamıydı. Mücadele içinde olduğu gayrı milli unsurların onu sevmesi düşünülemezdi. 12 Eylül'de darbecilerin karşısındaydı, 28 Şubat'ta laikçi yobazların. Terör örgütlerinin tehditlerine asla kulak asmadı. Paralel devlet yapılanmasının kirli stratejilerine hiçbir zaman teslim olmadı. Şer odaklarını ifşa etmek için elinden geleni ardına koymadı. 'Yeni Türkiye' idealine gönül vermişti. Geldiğimiz noktadan memnundu, ancak mücadelenin hiç bitmeyeceğini de biliyordu. Riyad'da, Mekke'de, Medine'de iki gün boyunca birlikteydik. Konuştuk, tartıştık, muhabbet ettik. En son vefatından 2 saat önce gördüm onu. Beraber saf tuttuk. Sabah namazında Medine-i Münevvere'de buluşacaktık, buluşamadık."

"Hep hakkın, hakikatin yanında durdu"

Hasan Karakaya'nın "büyük ve güçlü Türkiye" ideali doğrultusunda çalıştığını anlatan Altun, "Bu ideal çerçevesinde yaptığı hizmetlere referansla gerçekten katettiğimiz mesafeyi görüyorum ve bu katettiğimiz mesafe dolayısıyla Rabb'ime hamdediyorum. Hasan Karakaya nihayetinde bu dava için ömür vermiş bir insandı. Bu süreçte de hep hakkın, hakikatin yanında durdu. Cesaretle, cesur, güçlü bir kalem olarak varlık gösterdi. Milletin değerleri, inancı için kavga veren herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı oldu. Hem yaşarken hem de ölümünün ardından Sayın Cumhurbaşkanımız da gerçekten kendisine vefanın en güzel örneklerini sundu. Hasan ağabeyi iyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Allah rahmet etsin, mekanı cennet etsin." dedi.

Yeni Akit Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu da vefanın bir semt adı olmadığını, Hasan Karakaya'nın "göğsünde çıkan çınar ağacının adı" olduğunu söyledi.

Karakaya ile 20 yılı aşkın süredir mesai arkadaşı olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, hiçbir gün birbirlerine darılmadıklarını, her zaman kucaklaştıklarını ifade etti.

Günlerce Karakaya ile beraber gözaltında tutulduklarına vurgu yapan Karahasanoğlu, "Elhamdülillah hiçbirinden yılmadan, inançla, dosdoğru bildiğimiz yolda devam ettik." dedi.

 "Milletin ikbali için yazdılar ve bedelini millete ödetmemek için bizzat kendileri ödediler"

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ise Hasan Karakaya'yı rahmetle anarken, ona vefa gösterenlere teşekkür etti.

Karakaya'nın kaleminin gücünün, yüreğinin cesaretinden geldiğini belirten Yakışıklı, "Allah mümin gönüllerden cesareti ve merhameti eksik etmez. Hasan ağabeyin kalemi susmaz, yeri dolmazdı. Bizler onun yerini doldurmaya değil, onun bıraktığı kutlu yerden devam etmeye çalıştık, çalışıyoruz. Onlar kendi zevkleri için değil, milletin ikbali için yazdılar ve bedelini millete ödetmemek için bizzat kendileri ödediler." diye konuştu.

Ahde vefa için bir araya geldiklerine değinen Yakışıklı, "Allah bize İstanbul'u fethedip, Ayasofya'nın etrafına minareler diken Fatih'i tüm engelleme çabalarına rağmen 600 yıldır unutturmadığı gibi, 85 yıl aradan sonra sabah namazı ezanını okutturarak turist ayağıyla ezilen secdegaha yeniden halılar serdiren Sayın Cumhurbaşkanımızı da asırlar boyu unutturmayacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da katıldığı programda, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua ederken, Fatih Camisi İmam Hatibi Metin Çakar, Kur'an-ı Kerim okudu. Programda, merhum için hazırlanan, hayatından kesitlerin anlatıldığı video izlettirildi.

Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik ederken kalp krizi sonucu 58 yaşında yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
#Fahrettin Altun #Hasan Karakaya
Yorumlar (0)
banner35
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Valencia 19 29
7. Real Sociedad 18 29
8. Barcelona 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8