"Hasan Karakaya, dert sahibi bir insandı, samimi bir Müslümandı"

Yeni Akit gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve yazarı merhum Hasan Karakaya'nın vefatının 6. yılında anma programı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Hasan Karakaya'yı rahmetle, tazimle yad ettiğini söyledi.

"Allah ölümün güzelini versin." sözünün büyüklerden öğrenilen hikmet dolu bir dua olduğunu belirten Altun, Karakaya'nın bundan 6 yıl önce güzel bir ölümle aralarından ayrıldığını ifade etti.

Altun, Karakaya'nın vefatının hemen ardından, o gün köşe yazarlığını yaptığı Sabah Gazetesinde kaleme aldığı şu satırları paylaştı:

"Hasan Karakaya ağabey Medine'de Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Yaptığı umrenin üzerinden 24 saat geçmemişti ruhunu teslim ettiğinde. Medine'de Mescid-i Nebevi'de ibadet ettikten, Hz. Muhammed'in (S.A.V) kabrini ziyaret ettikten iki saat sonra vefat etti. Dostları ile hasbihal ettikten sonra, dostlarının arasında yumdu gözlerini. Dert sahibi bir insandı, samimi bir Müslümandı. Hak bildiğini gür sedayla savunan bir yazardı. Zor zamanların adamıydı ama zor bir adam değildi. Yüce gönüllüydü. Durduğu yerde, menfaati namına değil, inandığı için dururdu. Ucuz hesaplara tamah etmezdi. Hasan ağabey, varlığı ile bulunduğu ortama neşe katan bir insandı. İlk kez hüzün kattı, fakat varlığıyla değil, yokluğuyla yaptı bunu. Hasan Karakaya tam bir mücadele ehliydi, dava adamıydı. Mücadele içinde olduğu gayrı milli unsurların onu sevmesi düşünülemezdi. 12 Eylül'de darbecilerin karşısındaydı, 28 Şubat'ta laikçi yobazların. Terör örgütlerinin tehditlerine asla kulak asmadı. Paralel devlet yapılanmasının kirli stratejilerine hiçbir zaman teslim olmadı. Şer odaklarını ifşa etmek için elinden geleni ardına koymadı. 'Yeni Türkiye' idealine gönül vermişti. Geldiğimiz noktadan memnundu, ancak mücadelenin hiç bitmeyeceğini de biliyordu. Riyad'da, Mekke'de, Medine'de iki gün boyunca birlikteydik. Konuştuk, tartıştık, muhabbet ettik. En son vefatından 2 saat önce gördüm onu. Beraber saf tuttuk. Sabah namazında Medine-i Münevvere'de buluşacaktık, buluşamadık."

"Hep hakkın, hakikatin yanında durdu"

Hasan Karakaya'nın "büyük ve güçlü Türkiye" ideali doğrultusunda çalıştığını anlatan Altun, "Bu ideal çerçevesinde yaptığı hizmetlere referansla gerçekten katettiğimiz mesafeyi görüyorum ve bu katettiğimiz mesafe dolayısıyla Rabb'ime hamdediyorum. Hasan Karakaya nihayetinde bu dava için ömür vermiş bir insandı. Bu süreçte de hep hakkın, hakikatin yanında durdu. Cesaretle, cesur, güçlü bir kalem olarak varlık gösterdi. Milletin değerleri, inancı için kavga veren herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı oldu. Hem yaşarken hem de ölümünün ardından Sayın Cumhurbaşkanımız da gerçekten kendisine vefanın en güzel örneklerini sundu. Hasan ağabeyi iyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Allah rahmet etsin, mekanı cennet etsin." dedi.

Yeni Akit Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu da vefanın bir semt adı olmadığını, Hasan Karakaya'nın "göğsünde çıkan çınar ağacının adı" olduğunu söyledi.

Karakaya ile 20 yılı aşkın süredir mesai arkadaşı olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, hiçbir gün birbirlerine darılmadıklarını, her zaman kucaklaştıklarını ifade etti.

Günlerce Karakaya ile beraber gözaltında tutulduklarına vurgu yapan Karahasanoğlu, "Elhamdülillah hiçbirinden yılmadan, inançla, dosdoğru bildiğimiz yolda devam ettik." dedi.

"Milletin ikbali için yazdılar ve bedelini millete ödetmemek için bizzat kendileri ödediler"

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ise Hasan Karakaya'yı rahmetle anarken, ona vefa gösterenlere teşekkür etti.

Karakaya'nın kaleminin gücünün, yüreğinin cesaretinden geldiğini belirten Yakışıklı, "Allah mümin gönüllerden cesareti ve merhameti eksik etmez. Hasan ağabeyin kalemi susmaz, yeri dolmazdı. Bizler onun yerini doldurmaya değil, onun bıraktığı kutlu yerden devam etmeye çalıştık, çalışıyoruz. Onlar kendi zevkleri için değil, milletin ikbali için yazdılar ve bedelini millete ödetmemek için bizzat kendileri ödediler." diye konuştu.

Ahde vefa için bir araya geldiklerine değinen Yakışıklı, "Allah bize İstanbul'u fethedip, Ayasofya'nın etrafına minareler diken Fatih'i tüm engelleme çabalarına rağmen 600 yıldır unutturmadığı gibi, 85 yıl aradan sonra sabah namazı ezanını okutturarak turist ayağıyla ezilen secdegaha yeniden halılar serdiren Sayın Cumhurbaşkanımızı da asırlar boyu unutturmayacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da katıldığı programda, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua ederken, Fatih Camisi İmam Hatibi Metin Çakar, Kur'an-ı Kerim okudu. Programda, merhum için hazırlanan, hayatından kesitlerin anlatıldığı video izlettirildi.

Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik ederken kalp krizi sonucu 58 yaşında yaşamını yitirmişti.