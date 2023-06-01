Hasan Damar vefat etti

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nın kurucularından olan ve Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları arasında yer alan Hasan Damar Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Bir süredir tedavi görmekte olan Damar'ın vefatına ilişkin olarak Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi’nin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Hasan Damar, en son seçimler öncesinde iki kez açıklamalarda bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden desteklenmesi gerektiğini tek tek anlaştmıştı.