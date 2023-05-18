Hasan Damar'dan ikinci tur açıklaması

Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimin ilk turunda açıkladığı desteğini ikinci tur için de tekrarladı.

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, ikinci tur için de Başkan Erdoğan için destek istedi.

Dünya’ daki bütün Milli Görüşcü kardeşlerime seslenişimdir! pic.twitter.com/kGlf1xR2AN — Hasan Damar (@DamarHasandamar) May 18, 2023

DAHA ÖNCE DE DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, başörtüsü sorunununun çözülmesi gibi elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Damar sosyal medyadan yayınladığı video mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz.