Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik

Hasan Dağı'nda depremlerden sonra yapılan inceleme ve ölçümlerde hareketlilik gözlendi.

Magma tabakasında yükselmelerin yaşandığı Hasan Dağı'nda incelemeler yapıldığını belirten Aksaray AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, “Depremlerin ardından yaptığımız incelemede magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük ve tespit ettik” dedi.

HASAN DAĞI NEREDE?

Hasan Dağı konum olarak Niğde ve Aksaray arasında yer alıyor.



Büyük Hasan Dağı'nda iyi muhafaza edilmiş bir ana krater ile onun etrafında parazit koniler bulunur. Küçük Hasan dağının zirvesi bir Somma durumundadır.

Bunlar sayesinde ilk kraterin şeklini çıkarmak mümkündür. Adı geçen kraterden çıkan andezit ve bazalt lavları kuzeye doğru akarak geniş bir alana yayılmış, tüfler ise Kızılırmak'a kadar ulaşmıştır.



Bu dağ aynı zamanda 1750 metresine kadar meşe ormanlarıyla kaplıdır.

Kaynak: NTV