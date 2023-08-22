Hangisi müthiş kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?
Hangisi müthiş kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?
Gündem 22.08.2023, 21:25
Hangisi müthiş kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?
Müthiş kelimesinin eş anlamları Türk Dil Kurumuna göre şöyle
1. sıfat ► korkunç:
"Aradan yıllar geçti. Hâlâ o müthiş uğultu ve çatırdamayı içimden silemedim." - Necip Fazıl Kısakürek
2. sıfat Çok rahatsız eden, dayanılmaz:
"Bu müthiş yokluğa, bu derin acıya tahammül edemiyordum." - Yahya Kemal Beyatlı
3. sıfat Şaşılacak kadar değişik:
"Birdenbire kendinde müthiş bir sükûnet, tarifsiz bir rahatlık hissetti." - Şevket Rado
4. ünlem "Ne acayip şey" anlamında kullanılan bir söz:
"Ah! Koku da burnumda. Müthiş." - Peyami Safa
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