Hangisi müthiş kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?

Müthiş kelimesinin eş anlamları Türk Dil Kurumuna göre şöyle

1. sıfat ► korkunç:

"Aradan yıllar geçti. Hâlâ o müthiş uğultu ve çatırdamayı içimden silemedim." - Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat Çok rahatsız eden, dayanılmaz:

"Bu müthiş yokluğa, bu derin acıya tahammül edemiyordum." - Yahya Kemal Beyatlı

3. sıfat Şaşılacak kadar değişik:

"Birdenbire kendinde müthiş bir sükûnet, tarifsiz bir rahatlık hissetti." - Şevket Rado

4. ünlem "Ne acayip şey" anlamında kullanılan bir söz:

"Ah! Koku da burnumda. Müthiş." - Peyami Safa