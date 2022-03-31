Hanefi Avcı'dan Demirtaş çıkışı: Tahliyesini istedi

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

6-8 Ekim 2014’teki Kobani Olayları'nda yandaşlarını sokağa dökerek Yasin Börü’nün aralarında olduğu 53 kişinin katlinden sorumlu olan HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi.

"PARLAMENTODA HER TÜRLÜ DÜŞÜNCE SAVUNULABİLİR"

Demokratik parlamentoya inanan bir insan olduğunu söyleyen Avcı, "Parlamentoda her türlü düşünceyi savunabilir. Bir örgütle organik bağı olmadığı sürece, konuşmalarından sorumlu tutulamaz. Vekiller her türlü siyasi dokunulmazlıklara sahiptirler, fiili olarak örgütler bağlantıları olmadığı sürece tutuklanmaları hukuka aykırıdır. Evrensel hukuka aykırıdır. Fikirlerden dolayı kimse sorumlu olmamalı. Türkiye bunlara fatura kesiyor." dedi.

"KONUŞMA FİİLE DÖKÜLMEDİ"

Demirtaş'ın fikir özgürlüğü nedeniyle içeride olduğunu öne süren Avcı, 6-8 Ekim Olayları öncesi yapılan çağrı ile ilgili, "O bir konuşma, fiilen bir şey değil. Ceza kanununda da vardır bu. Her alanda konuşabilirler görevleri bu. Tüm insanların fikirleri nedeniyle suçlu olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

"GÜLEN DE Mİ MASUM?"

Demirtaş'ın eline silah almadığını savunan Avcı, "Gülen de eline silah almadı o da mı masum" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"FETÖ darbenin şefidir. daha büyük bir suçu yok ama. eldeki belgeler fiilen gösteriyor. Demirtaş ile o çok farklı şeyler. O ayrı bir şey bu örgüt daha önce kumpaslar yaptı. Onun yaptığı bütün kumpasları örgüt yönlendirdi."

"'PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR' DİYEN DE YARGILANMAMALI"

HDP'li Abdullah Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' cümlesi sorulan Avcı, "Ne konuştu bilmiyorum ne olursa olsun vekil hakkında dava açılmaması gerekir." diye konuştu.

"PKK'LI TERÖRİSTLERİN DAVALARINDA SAMİMİ"

"PKK'lı teröristlerin psikolojisi çok normal değil, saygı duyuyorum" sözlerine de açıklık getiren Avcı, şunları söyledi:

"O örgüt mensubu insanlar kendi davalarına samimiyet gösteriyorlar. Aynı şeyi devletteki mensupların da devlet memurları nasıl yetiştiriliyor diye kıyasladım. Cemaat çevreleri her şey hakkında dava açtılar. Bu olayla ilgili dediler ki örgütü övüyor. Ben örgütü övmedim eğitim faaliyetlerini kıyasladım. Böyle davasına inanmalı samimiyetle inanmalı dedim. Hatta kitabın manası şu benim büyük temam şunu söyler; Bir Simon'un bir Haliç'in hikayesi var. Kendilerine öğretilen doğruyu savunuyorlar."