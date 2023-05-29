Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu muhalefete karşı girdiği seçimden zaferle ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası gözler muhalefete çevrildi. Seçim sonuçlarını değerlendiren CHP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

Hamzaçebi şunları söyledi:

Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok çaba göstermişse de başarılı olamamıştır.Partimiz milletvekili genel seçiminde de başarısız olmuştur. Buna göre milletvekili sayımız 2018'e kıyasla ciddi şekilde düşmüş, Partimizin oy oranı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak girdiği ilk seçim olan 2011 seçimlerindeki seviyesinin altına inmiştir. Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır.

"BU SEÇİM ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI'NA HEDİYE EDİLMİŞTİR"

Erdoğan yönetimindeki Türkiye'de yoksulluk ve yolsuzlukta artış, milli gelirde düşüş, mütemadiyen panik halinde bir ekonomik ortam ve kapıda bekleyen ekonomik kriz, otoriter rejim uygulamaları ve daha bir çok olumsuzluğa rağmen seçimleri kazanan Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı olmuştur. Biz anlattık halk anlamadı, anlayışı demokrasiye en büyük saygısızlıktır. Bilelim ki bu seçim, kampanya da dahil olmak üzere seçim stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedilmiş, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na adeta hediye edilmiştir. Böylece Erdoğan'a çeyrek yüzyılı aşacak bir iktidarın yolu açılmıştır. Bu durum bir açıklamayla geçiştirilemez. Ciddi bir değerlendirme zorunludur.

"GEREĞİ YAPILMADIĞI TAKDİRDE GELECEK BUGÜNDEN KÖTÜ OLACAK"

Seçim sonrasında yapılan ilk açıklamalar sonuçların doğru değerlendirilmediğini, milletin verdiği mesajın algılanmadığını göstermektedir. Seçim sonuçları doğru değerlendirilmediği ve bunun gereği yapılmadığı takdirde gelecek bugünden daha kötü olacaktır. Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek Partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Seçime ve yapılması gerekenlere ilişkin ayrıntılı görüş ve değerlendirmelerimi daha sonra kamuoyuyla paylaşacağım."