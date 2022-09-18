Haluk Pekşen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi
16 Eylül'de yaşamını yitiren 25. ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığında defnedildi.
Gündem 18.09.2022, 14:55
Pekşen'in cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından Pekşen'in cenaze namazı kılındı.
Buradaki cenaze törenine, Pekşen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP parti yöneticileri, eski ve yeni çok sayıda milletvekili katıldı.
Haluk Pekşen'in cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.
- İki dönem milletvekilliği yaptı
1961'de Trabzon Yomra'da doğan Pekşen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık ve öğretim üyeliği yapan Pekşen, çok sayıda sivil toplum örgütünün kuruluşunda ve yöneticiliğinde bulundu.
25. ve 26. dönem CHP Trabzon Milletvekilliği görevinde bulunan Pekşen, evli ve iki çocuk babasıydı.
Kaynak: AA
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