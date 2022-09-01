Haluk Bayraktar'dan Baykar iddialarına yanıt: 40 yıl önce bir matkapla kuruldu

Haluk Bayraktar Baykar hakkındaki kamulaştırma iddialarına yanıt verdi. Resmi Twitter hesabında paylaşım yapan Bayraktar, "Bugüne kadar ne devletten ne bir bankadan tek bir kuruş kredi, hibe, nakit destek almadık. Yüksek teknolojilerimizin tamamını kazandığımızı bu alana yatırarak geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar'ın paylaşımında, "Baykar yaklaşık 40 yıl önce bir matkapla kuruldu. Tek bir matkap... Bugüne kadar ne devletten ne bir bankadan tek bir kuruş kredi, hibe, nakit destek almadık. Yüksek teknolojilerimizin tamamını kazandığımızı bu alana yatırarak geliştirdik. Öz sermayemizle adım adım büyüdük..." ifadeleri yer aldı.