Haluk Bayraktar'dan Ali Babacan'a cevap: "Devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milli teknoloj hamlesinde önemli bir paya sahip olan BAYKAR şirketini hedef aldı. İHA'lar ve SİHA'lar üreten BAYKAR'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını veren Babacan'a BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar çok net bir şekilde yanıt verdi.

"MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Haluk Bayraktar, Babacan'ın iftiralarını tek tek çürütürken "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.

"DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA BULAMAZSINIZ"

Rekabetten asla korkmadıklarının altını çizen Bayraktar, "Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHAlarıgla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

"BANKA KREDİSİ DAHİ KULLANMADIK"



Devlet kaynaklarının BAYKAR'a aktarılmadığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik... Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz."

Sn. Babacan,



BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.



Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA’larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. pic.twitter.com/pwLruT80yT — Haluk Bayraktar (@haluk) January 14, 2023

"ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR"

Babacan'dan özür beklediklerini sözlerine ekleyen Bayraktar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."

"MOTİVASYONUNUZ ALÇAKÇA İFTİRA ATMAK"

Ali Babacan'ın ardından bu kez DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, 2019 yılında yayımlanan ve BAYKAR'a faiz, hibe, nitelikli personel, enerji gibi nakit desteklerden hiçbirinin verilmediğini belgeleyen Resmi Gazete kararı üzerinden çeşitli iftiralarda bulundu.

Haluk Bayraktar ise İdris Şahin'e, "Attığınız kararı okusaydınız, İHA üretimine yönelik yatırımın tamamının BAYKAR öz kaynakları ile yapıldığını, proje bazlı teşvik verilen 50+ firmaya verilen nitelikli eleman, faiz ve enerji desteği, nakit hibe gibi unsurların HİÇBİRİNİN, BAYKAR'a verilmediği gerçeğini görürdünüz.

Belli ki motivasyonunuz genel başkanınız Ali Babacan ile beraber alçakça iftira atmak. Belli ki hayaliniz milli firmaların önünün kesildiği, yabancıların acentalığının yapıldığı bir ülke. Yazık..." yanıtını verdi.

Kaynak: Sabah