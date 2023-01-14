banner38

Haluk Bayraktar'dan Ali Babacan'a cevap: "Devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın BAYKAR'ı hedef alan "Devletin bütün imkanları tek şirkete aktarılıyor" iddiasına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Gündem 14.01.2023, 22:49
Haluk Bayraktar'dan Ali Babacan'a cevap: "Devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milli teknoloj hamlesinde önemli bir paya sahip olan BAYKAR şirketini hedef aldı. İHA'lar ve SİHA'lar üreten BAYKAR'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını veren Babacan'a BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar çok net bir şekilde yanıt verdi.

"MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Haluk Bayraktar, Babacan'ın iftiralarını tek tek çürütürken "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.

"DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA BULAMAZSINIZ"

Rekabetten asla korkmadıklarının altını çizen Bayraktar, "Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHAlarıgla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.
Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

"BANKA KREDİSİ DAHİ KULLANMADIK"


Devlet kaynaklarının BAYKAR'a aktarılmadığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik... Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz."

"ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR"

Babacan'dan özür beklediklerini sözlerine ekleyen Bayraktar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."

"MOTİVASYONUNUZ ALÇAKÇA İFTİRA ATMAK"

Ali Babacan'ın ardından bu kez DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, 2019 yılında yayımlanan ve BAYKAR'a faiz, hibe, nitelikli personel, enerji gibi nakit desteklerden hiçbirinin verilmediğini belgeleyen Resmi Gazete kararı üzerinden çeşitli iftiralarda bulundu.

Haluk Bayraktar ise İdris Şahin'e, "Attığınız kararı okusaydınız, İHA üretimine yönelik yatırımın tamamının BAYKAR öz kaynakları ile yapıldığını, proje bazlı teşvik verilen 50+ firmaya verilen nitelikli eleman, faiz ve enerji desteği, nakit hibe gibi unsurların HİÇBİRİNİN, BAYKAR'a verilmediği gerçeğini görürdünüz.

Belli ki motivasyonunuz genel başkanınız Ali Babacan ile beraber alçakça iftira atmak. Belli ki hayaliniz milli firmaların önünün kesildiği, yabancıların acentalığının yapıldığı bir ülke. Yazık..." yanıtını verdi.

Kaynak: Sabah

#Haluk Bayraktar #Ali Babacan #BAYKAR
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 17 20
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 17 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Antalyaspor 17 18
15. Kasımpaşa 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Keçiörengücü 19 33
4. Boluspor 19 33
5. Bodrumspor 18 32
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Altay 19 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 18 39
3. M. United 18 38
4. Newcastle 18 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 17 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Villarreal 17 28
5. Real Betis 16 28
6. Atletico Madrid 16 27
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Celta Vigo 17 17
16. Real Valladolid 17 17
17. Sevilla 17 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4
banner23