Halk TV rotayı İmamoğlu'na kırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yapan Halk TV ile reklam anlaşmalarını sona erdirmişti. Değişim yanlısı yayınlarına devam eden Halk TV'nin internet sitesinde Mehmet Tezkan tarafından kaleme alınan yazıda, İmamoğlu'na 'İkinci Bülent Ecevit' güzellemeleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi.

CHP, yaşananlara ilişkin "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu da yaşananlar sonrasındaki ilk parti grup toplantısında Halk TV'yi hedef alıp, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" dedi.

Değişim yanlısı yayınlarına devam eden Halk TV'nin internet sitesinde Mehmet Tezkan tarafından kaleme alınan yazıda, İmamoğlu'na 'İkinci Bülent Ecevit' güzellemeleri yapıldı.

"CHP'de ne olur? İşte senaryolar…" başlıklı bir yazı kaleme alan Tezkan, İmamoğlu'nun kurultayda kazanması durumunda CHP yönetimini külliyen değiştireceğini ifade edip, "Seçimden büyük başarıyla çıkılırsa İmamoğlu ikinci Ecevit muamelesi görür…" dedi.