Halk TV'de TCG Anadolu için skandal ifadeler
Halk TV'de yayınlanan bir programda TCG Anadolu gemisine yönelik hazımsızlık zirveye vururken, gemi hakkında kullanılan bir ifade ise duyanları şok etti.
Gündem 11.04.2023, 23:47
Halk TV'de yayınlanan bütün programlarda olduğu gibi Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda da bir kez daha skandal ifadeler kullanıldı.
TCG Anadolu'nun hizmete alınmasını hazmedemeyen Halk TV sunucusu ve program yorumcusunun kullandığı ifadeleri duyanlar kulaklarına inanamadı.
Türkiye'nin ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu gemisine çamur atmaya çalışan sunucu ve yorumcunun en sonunda, "Havadan iki bomba..." şeklinde ifadeler kullandığı da görüldü.
İşte o skandal ifadeler:
Halk TV'de TCG Anadolu hazımsızlığı devam ediyor— EHA MEDYA (@eha_medya) April 11, 2023
▪️CHP’nin kanalı Halk TV'de, TCG Anadolu hakkında "yukarıdan iki bomba ile…" diyerek batırırlar iması yapıldı.pic.twitter.com/SoW2v7Zjl5
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