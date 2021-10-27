Halk TV'de deprem: Kapanıyor
Halk TV'de üst üste yapılan işten çıkarmalar sonucu kanalın Ankara bürosunun kapanacağı öğrenildi.
Gündem 27.10.2021, 23:37
Halk TV’de büyük deprem yaşandı.
Edinilen bilgilere göre Halk TV yönetimi, Ankara bürosunun kapatılmasını kararlaştırdı. Kanal, Ankara bürosunda çalışan herkesin işine son verdi. Çalışanlara isterlerse İstanbul’a gelip çalışabilecekleri söylendi.
İşten çıkarılanlar arasında program yapımcıları, kameramanlar, editörler ve kurgucuların da olduğu bildirildi.
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|10
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|10
|9
|17. Manisa FK
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|9
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|4
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|9
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|10
|21
|2. Real Betis
|11
|21
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|10
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