Halk TV'de deprem: Kapanıyor

Halk TV’de büyük deprem yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Halk TV yönetimi, Ankara bürosunun kapatılmasını kararlaştırdı. Kanal, Ankara bürosunda çalışan herkesin işine son verdi. Çalışanlara isterlerse İstanbul’a gelip çalışabilecekleri söylendi.

İşten çıkarılanlar arasında program yapımcıları, kameramanlar, editörler ve kurgucuların da olduğu bildirildi.