Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Türk spor basınının duayen ismi, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Usta spikerin cenazesi, 27 Ekim (perşembe) günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Kariyeri boyunca 10 farklı Dünya Kupası'nı yerinden izleyen ve kupayla özdeşleşen Kıvanç, futbol efsanesi Pele ile yaptığı röportajla dünya basınına damga vurmuştu.

Halit Kıvanç, Brezilya gazetelerinde "Pele'yi ilk keşfeden Türk gazeteci" olarak anılmıştı.