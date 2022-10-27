Halit Kıvanç'a son görev
Mesleğinde birçok ilke imza atan duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek.
Gündem 27.10.2022, 07:55
İstanbul'da önceki gün yaşama veda eden büyük usta Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlanacak.
Halit Kıvanç için ilk olarak, kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde bir tören düzenlenecek.
Kıvanç'ın cenazesi, öğlen kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Törenlere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.
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