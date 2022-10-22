banner38

Halil Falyalı Rum pasaportuyla milyonluk vurgunlar yapmış

8 Şubat 2022’de öldürülen yasa dışı bahis ve kumarhaneler kralı Halil Falyalı’nın Rum pasaportu taşıdığı ortaya çıktı. Pasaportu “Halil Cahit” adıyla çıkaran Falyalı, faaliyetlerinin önemli kısmını bu pasaportla Malta üzerinden yürüttü. Çetenin 40 milyon dolar değerindeki kripto parasına el koyulurken, yeni operasyonlar bekleniyor.

Gündem 22.10.2022, 08:22
Halil Falyalı Rum pasaportuyla milyonluk vurgunlar yapmış

8 Şubat’ta Lefkoşa’da öldürülen Halil Falyalı’nın Rum pasaportu taşıdığı ortaya çıktı. Falyalı, Avrupa’daki faaliyetlerini bu pasaportla yürüttü. Pasaportu “Halil Cahit” adıyla alan Falyalı’nın doğum yeri Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesi olarak görülüyor. Pasaporta, 2,5 milyar liralık yasa dışı bahis gelirinin izi sürülürken ulaşıldı.

BANKADAN KRİPTO PARAYA

MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tespitlerine göre karapara çeşitli yollarla önce Türkiye’de 1299 kişi ve 23 şirketin banka hesaplarında toplandı. Hesaplardan 218’i, 2019-2022 yılları arasında 3 kripto para borsasına 2,5 milyar lira transfer etti ve varlık 320 milyon dolarlık Bitcoin’e dönüştü.

40 MİLYON DOLARI FALYALI’NIN

40 milyon dolarlık kısmı önce yasa dışı bahis merkezi Malta’ya, ardından KKTC’de aktarıldı. Paraların transfer edildiği hesaplar ise Halil Falyalı ile birlikte Falyalı’nın eşi Özge Taşker, kuzeni İbrahim Tokkan ve Falyalı’nın kumarhane müdürü Hakan Atıcı’nın da aralarında olduğu 11 kişiye ait.

NİSANDA TESPİT EDİLDİ

Kripto paranın KKTC’den önceki durağı olan Malta incelenirken “Halil Cahit” ismi öne çıktı. Nisan ayında Halil Cahit’in aslında Halil Falyalı olduğu ve çıkardığı Rum pasaportuyla faaliyetlerini yürüttüğü anlaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce yasa dışı bahis operasyonuna karışan 46 kişiye yönelik önceki gün operasyon düzenlenmiş, 40 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konulmuştu. Operasyonların başlangıç olduğu belirtilirken, yeni dalga operasyonlar bekleniyor. 280 milyon değerindeki kripto paranın trafiği de inceleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak
#Halil Falyalı
Yorumlar (0)
banner35
11
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Antalyaspor 10 10
14. Karagümrük 9 9
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Keçiörengücü 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Valencia 10 15
9. Villarreal 10 15
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Almeria 10 10
14. Celta Vigo 10 10
15. Mallorca 10 9
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3
banner23