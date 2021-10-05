Halı ve yorgan içine uyuşturucu saklamışlar
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine aradıkları otomobil içinde halı ve yorgana sarılmış uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gündem 05.10.2021, 23:31
Kayseri'de bir otomobilde halı ve yorgan içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri, batı illerinden Develi ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilin bagajında dedektör köpekle arama yapan ekipler, halı ve yorgan içerisine gizlenmiş 54 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda iki zanlı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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