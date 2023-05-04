Hakkarili aileler HDP'yi protesto etti

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde pankartlar, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Eşinin kardeşi dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, son günlerde terör operasyonları ile trafik kazasında şehit olan güvenlik güçlerine rahmet, yaralılara şifa diledi.

Çiftçi, "Bir siyasi partinin görevi teröre perde olmak mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan bir milletvekilinin görevi ateşe benzin dökmek midir? Siyaset, teröriste siper olup güvenlik güçlerini yalan, iftira ve çarpıtmayla hedef almak mıdır? Açıkça söylüyoruz. Kimin taşeronu olurlarsa olsunlar, nereye hizmet ederlerse etsinler bu kiralık katillerle sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu. .

İlerleyen günlerin ülke için bir milat olması temennisinde bulunan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu yeniden doğuşla gelin bu ülkede terörü toprağa gömelim diyoruz. Bir varlık, yokluk mücadelesi verdiğimizin altını çizmek istiyoruz. İçimiz, ciğerimiz yanıyor. Sabır taşımız çatlama noktasına geldi. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak terör örgütüne karşı çıktığımız isyan bayrağıyla 'edi bese' diyoruz. Başlattığımız evlat nöbetiyle Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak başlattığımız 'evlatlarımızı geri istiyoruz haykırışı' teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biri olmuştur, olmaya da devam edecektir."

Ailelerin eylemine bazı şehit yakınları da destek verdi.