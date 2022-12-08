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Hakkari Valiliği'nden çıkan olaylarla ilgili açıklama: 'MHP İl Başkanı ile ilgisi yok'

Hakkari Valiliği, dün bir kişinin silahla yaralandığı olayın şüphelisinin kısa sürede yakalanarak adli tahkikata başlandığını, olayın MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek'le ilgisinin olmadığını bildirdi.

Gündem 08.12.2022, 09:48
Hakkari Valiliği'nden çıkan olaylarla ilgili açıklama: 'MHP İl Başkanı ile ilgisi yok'

Hakkari'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kent merkezine sıçrayan olay sonrası esnaf kepenk kapattı.

Olay öğleden sonra Kent Park yakınında meydana geldi.

İddiaya göre, N.E. ile İ.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucu İ.A. üzerinde taşıdığı tabancasıyla N.E.'ye ateş açarak ağır yaraladı.

Kentte yankılanan silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.E. bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri alırken olayı duyan N.E.'nin yakınları hastane önüne akın etti. Saldırgan İ.A. ise olay sonrası karakola giderek teslim olurken, olayla ilgili olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: MHP İL BAŞKANI İLE İLGİSİ YOK

Hakkari Valiliği, dün bir kişinin silahla yaralandığı olayın şüphelisinin kısa sürede yakalanarak adli tahkikata başlandığını, olayın MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek'le ilgisinin olmadığını bildirdi.

Valilikten dün yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Özbek'in silahla birini yaraladığına yönelik iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Kimliği belirli iki kişi arasında alacak verecek konusundan kaynaklı husumet sonucu silahla yaralama olayının gerçekleştiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun şüphelisi olaydan kısa zaman sonra yakalanmış, adli tahkikata başlanılmıştır. Bahsi geçen olayla MHP İl Başkanı Fatih Özbek'in ilgisi yoktur. Ayrıca bu konuyu kasıtlı kullanarak huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlar hakkında gerekli adli süreç başlatılmıştır."

#Hakkari Valiliği #MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek
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