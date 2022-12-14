Hakkari'de operasyon: El yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda 10 kilogram el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Gündem 14.12.2022, 01:29
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyonda tüp içine hazırlanmış yaklaşık 10 kilogram el yapımı patlayıcı, 25 metre kablo, 6'lı iki pil bloğu, 4 el bombası ve 308 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.
Kaynak: AA
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