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Hakkari'de hafızlar icazetlerini aldı

Hakkari'de 42 hafız için yapılan icazet törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da katıldı.

Gündem 21.11.2021, 22:05
Hakkari'de hafızlar icazetlerini aldı

 Hakkari İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların yardımıyla Merzan Mahallesinde yapılan Lale Hatun Camii ve Ahmed-i Hani Yatılı Erkek Kuran Kursu ile Biçer Mahallesinde yapılan Hatice-Ömer Utlu Yatılı Kız Kurna Kursları için açılış töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'nın katılımı ile Merzan Mahallesinden bulunan Lale Hatun Cami ve erkek Kuran kursu açılışı gerçekleştirildi.

Tören Kuranı Kerim Tilaveti le başladı. İl Müftü yardımcısı Mehmet Ali Yiğit teşekkür konuşması yaptıktan sonra cami ve kursun kurulmasından emeği geçenlere planet takdim edildi. Teşekkür konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla açılışını gerçekleştirdikleri Kuran kursu ve caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

 Kışla,"Gençlik bizim her şeyimiz. Geleceğimiz ve en büyük servetimiz. Rabbim vatana, millete faydalı, milli manevi değerlere sahip çıkan,Kuran ahlakı ile ahlaklanmış, Kuran ehli bir nesli yetiştirmeyi cümlemize nasip etsin. Öylegüzel bir hizmet ki bağış yapanlar sadaka cariye amel defteri kapanmayacak. Okuyan her harfi ile sevap alacak.Okutan her harfi ile on sevap alacak.

Böyle güzel bir hizmet yapanı sevap kazanıyor, okuyanı ve okutanı sevap kazanıyor. Rabbim nefsimize pay çıkarmada sevaplardan yararlanmayı bizlere nasip etsin. Hayırlı mübarek olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Allah hepimizden razı olsun.'' Kışlan'nın konuşması ardından Cami ve Kuran kursu Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani dua okudu. Duanın ardından cami ve Kuran Kursu hizmete açıldı. Daha sonra Vali Akbıyık ve beraberindekiler Biçer Mahallesinde bulunan Hatice Ömer Utlu Yatılı Kız Kuran Kursu açılışını yaptı.

 Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık,Hatice Ömer Utlu Yatılı Kız Kuran Kursu açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Akbıyık,"'İnşallah buradan dinini , diyanetini lisan bilen ilimize ve ülkemize hayırlı evlatlar yetişecek.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu gençlerimiz bey fendiler ve hanım efendiler Hakkari'nin daha da güzelleşmesinde ve gelişmesinde daha yaşanabilir bir Hakkari olmasında büyük hizmetler verecekler. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Başta Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı İsrafil Kışla olmak üzere müftülüğümüze, ilgilenen devlet yöneticilerimize, mahalle sakinlerine ayrı ayrı teşekkür ederim''dedi. Daha sonra protokol üyeleri Ulu Camiinde  hafızların hafızlık icazet merasimine katıldı. Burada hafızlık eğitimi alan hafızlar ilahi ve Kuranı Kerim Tilaveti ile program devam etti.

 Açılışa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbara, Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı A. Mutalip Özbek, Ak Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı inş. Müh Şaban Arslan, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Durankaya Belde Başkanı İsmail Demirci, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündür, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Yüksekova Esendere Belde Başkanı Dırbaz Büyüksu, Van Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi  Eğitim Görevlisi M. Ali Kaya, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin,  Hakkari İl Müftü Vekili M. Ali Yiğit, Bitlis Müftüsü M. Faysal Geylani, Karaman il Müftüsü Faruk Gürbüz, kurum amirler, imamlar ve vatandaşlar katıldı. Haber. Feyzullah Taş.

Kaynak: Hakkari Haber Tv

#Hakkari #hafız #icazet
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