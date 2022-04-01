Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asker aranıyor
Hakkari'de görev esnasında Hacıbey Çayı'na düşen bir asteğmeni arama çalışmaları devam ediyor.
Gündem 01.04.2022, 19:06
Derecik ilçe kırsalında Samanlı Hudut Birliği'nde görev yapan bir asteğmen ayağı kayarak Hacıbey Çayı'na düştü.
AFAD, jandarma ve polis ekiplerine ait 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusundan oluşan 358 personel arama kurtarma çalışması başlattı.
Şu ana kadar yapılan aramalarda kayıp askerden bir ize rastlanamadı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
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