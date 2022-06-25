Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem 25.06.2022, 01:50
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının ataması, 19 Haziran tarihli atama kararı ile gerçekleştirildi.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince yapıldı.
Kaynak: AA
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