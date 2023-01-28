Hakem tartışmaları sonunda istifa getirdi

Futbol dünyasında uzun süredir hakemler nedeniyle yaşanan tartışmalar sonunda istifa getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, eleştirilerin artmasının ardından istifa etti.

Son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda istifa iddiası gündeme geldi.

MHK Başkanı Sabri Çelik ciddi şekilde eleştirilirken, yönetim kurulunun tam kadro olarak istifa ettiği öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu da istifaların kabul edildiğini duyurdu.

Eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor

Öte yandan hakemler bu sezon sık sık eleştiriliyordu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da dahil olmak üzere birçok takım hakem yönetimini eleştirirken, kulüpler "Süper Lig'de adalet yok" cümlesini de sık sık kullanıyor.

MHK yönetiminde kimler vardı?

MHK Başkanlığını Sabri Çelik, Başkan vekilliğini ise Murat Ilgaz yapıyordu.

Ayrıca kurulda Ahmet İbanoğlu, Bülent Gökçü, Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akın, İsmail Köse, Aynur Aysun Akar ve Recep Sürhat Müniroğlu görev yapıyordu.