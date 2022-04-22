Hakaret içeren video yayınlayan kişi gözaltına alındı
Sakarya'da sosyal medya hesabından hakaret içerikli video yayınlayan Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Gündem 22.04.2022, 07:53
Halka karşı hakaretler içeren videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı.
Videoyu çeken kişinin Suriye uyruklu F.H. olduğu ve Sakarya'da yaşadığı tespit edildi.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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