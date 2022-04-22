Hakaret içeren video yayınlayan kişi gözaltına alındı

Halka karşı hakaretler içeren videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Videoyu çeken kişinin Suriye uyruklu F.H. olduğu ve Sakarya'da yaşadığı tespit edildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.