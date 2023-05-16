Hakaret edilen depremzedelerden CHP'ye iade
Seçimlerde bekledikleri oyu alamayan CHP'lilerin hakaret ettiği depremzedelerin acısı bir kat daha büyüdü. Hakaretlere sessiz kalmayan bir depremzede ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından aldığı bir suyun parasını CHP genel merkezinin hesabına göndererek tepkisini ortaya koydu.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde depremzedelerden bekledikleri oyu alamayan CHP'lilerin yaptığı hakaretler tepki çekti.
Depremzedeler, kendilerine sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere sessiz kalmadı.
Elbistan depreminde 11 yakınını kaybeden bir depremzede, "Depremde 1 şişe su almıştım. Ankara Belediyesi'nin standından. Haram edenlere iletiniz" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,50 TL gönderdi.
Depremzede vatandaş dekontu da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
BİR BAŞKA DEPREMZEDE 5 TL İADE ETTİ
Bir vatadaş da depremzedelere yapılan hakaretlere tepki olarak, "Depremzede iki çocuğumuzun Ankara Belediyesinden içtiği suyun bedelini iade etmiş bulunmaktayım. Güle güle harcayın. Benden yana helel olsun" diyerek 5 TL CHP'nin hesabına gönderdi.
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|35
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|35
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|37
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|35
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|35
|25
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|35
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|16
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|O
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|35
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|2. Arsenal
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|66
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|66
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|36
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|17. Everton
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|32
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|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
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|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
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|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
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|62
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|35
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