Hakan Kılıç yazdı: Ukrayna'dan radar ve füze sistemleri neden alındı?

Hakan Kılıç'ın ilgili yazısı:

Bir savunma sanayii haber sitesinde (*) çıkan haberlere göre Ukrayna’dan S-125D-2D (SA-3 Goa) hava savunma füzesi almışız. “Almışız” diyorum çünkü birkaç gün önce İstanbul’da düzenlenen SAHAEXPO-2021 fuarında Ukrspecexport Genel Müdürü Vadym NOZDRIA açıkladı. Daha önce de yani birkaç ay önce de yine Ukrayna’dan “Mobil Tümleşik Karasal Radar-MARS-L” ve “Metre dalga boyu formunda çalışan-P-180U” isminde iki çeşit radar ithal etmiştik.

Ukrayna’dan motor sistemleri ithali ve SİHA ihracı ve diğer savunma sanayi konularındaki işbirliğimiz hepinizin malumu. Çok yazdık, videolarda da anlattık. Mantıklı ve umut vadeden bir işbirliği ve savunma sanayi ürünlerinin ticareti söz konusu. Ticari ilişkiler stratejik seviyeye doğru ilerliyor. Dolayısı ile “Neden Ukrayna’dan aldık?” derken burada yanlış veya sorgulanacak bir olay yok. Benim başlıkta ve yazıda sorgulamak ve cevap aradığım husus da neden Ukrayna olduğu değil, neden bu sistemler ve batı dünyası dururken neden eski eski SSCB/Rus kökenli sistemleri aldığımız. Yani Ukrayna ile silah sistemleri ticaret yapılmasına asla karşı değilim, hatta destekliyorum.

Haberin ayrıntısında “acil ihtiyaca istinaden” ibaresi var. Diğer bir yerinde MIM-23 HAWK bataryalarımızın muadili olduğu, yani orta menzilli hava savunma sistemi olduğu ve 40 km menzilli olduğu yazıyor. Pe ki ne oldu da acil ihtiyaç oldu? Üstelik Hisar-O+ üretilmişken. Aslında kafamda bir cevap var ama kişisel görüşüm olduğu için o dahil burada çeşitli alternatif cevapları sıralamakta fayda var:

HİSAR-O+’nun seri üretime geçeceği SSB Başkanı İsmail Demir tarafından bu Temmuz ayında açıklandı. Yani daha yeni başladı. Dolayısı ile çok hızlı üretimi yapılması beklenemez. Ayda kaç Hisar üretilecek bilgimiz yok.