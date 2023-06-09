Hakan Fidan'ın gizemli hayatından yeni bilgiler

MİT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Pek çok sırrı bilen istihbaratın gizemli ismi artık kamuoyunun gözü önünde.

MİT'in yurtdışında imza attığı başarılı operasyonlar kadar Fidan, yıllarca arka planda tüm önemli dış politika kararlarına dahil oldu. Erdoğan'ın 'gölge dışişleri bakanı' olarak görev yaptı.

Ankara Ulucanlar Bozkurt apartmanın doğan futbolcu

Herkesin merak ettiği Fidan'ın hayatıyla ilgili bilinmeyenleri türktime yazarı Talat Atilla bugünkü yazında aktardı.

"Ankara'nın Ulucanlar semtinde Bozkurt apartmanında doğdu. Evinin bitişiğindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda okudu.

Astsubaylık okulunu kazanınca evinden ayrıldı.

Cumhuriyet ilkokulu dönemlerinde okul bahçesinde çokça defans, bazen de libero oynardı.

Çok başarılı bir futbolcu olmasa da Tanju gibi önce kendisini gizleyip, sonra maçın sonucuna etki edecek kritik goller attığı söylenir.

Bu arada Ankara'nın Ulucanlar semti deyip geçmeyin.

Talat Aydemir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, İskilipli Atıf Hoca, Mustafa Pehlivanlı, Erdal Eren, Necdet Adalı ve Fethi Gürcan'ın idam edildiği…

Bülent Ecevit, Yılmaz Güney, Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Yavuz Öbekci, Selim Sadak, Sırrı Sakık, Kemal Tahir, Metin Toker, Muhsin Yazıcıoğlu ve Leyla Zana gibi çok sayıda ünlü tutuklu ve mahkûmun hapis yattığı Ulucanlar Cezaevi'nin uzaklığı Hakan Fidan'ın doğduğu eve 300 metre mesafede.

Kürtçe bilir namazdan önce bir cüz kuran okur

Fidan aslen Van kökenli ama ataları Muş'tan Van'a göçmüşler.

Hasenan aşiretine mensup.

Sülalesi geçmişte Sultan Abdülhamid döneminde Ermeni çetelere karşı verdiği mücadeleyle biliniyor.

Biraz kürtçe bilen, TİKA döneminde alıştığı nargileye tutkun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la ilgili son not;

Sabah namazlarını kılmadan önce bir cüz kuran okur.