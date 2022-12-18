banner38

Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcıdan şok cevap

FETÖ’nün 17-25 Aralık Emniyet-Yargı Darbe Girişimi’yle ilgili konuşan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gündem 18.12.2022, 19:09
Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcıdan şok cevap

Ülke TV'de "Arka Plan" programında İstihbarat Şefi Mustafa Yıldız'ın sorularını cevaplayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, görev yaptığı Çağlayan Adliyesi’nde FETÖ’nün 17-25 Aralık Emniyet-Yargı Darbe Girişimi’yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.  

FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz ile aynı adliyede görev yaptığını belirten Savcı Demir, “17-25 Aralık Emniyet Yargı Darbesi nasıl başladı?” sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.

“MİT MÜSTAŞARI ÇAĞIRILDIĞINDA FARK ETTİK”

17-25 Aralık 2013'teki yargı kalkışması öncesi, 7 Şubat 2012'deki MİT krizini hatırlatan ve FETÖ’cü hakim ile savcıları o dönemde fark etmeye başladıklarını belirten Demir, “Bu malum FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz ve diğerleri, biz o zaman Çağlayan Adliyesi’nde beraber çalışıyorduk. İlk bizim bunların ne yapmak istediğini anladığımız an, o zamanki MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılması zamanıdır. Çünkü biz tecrübeli hakimler savcılar olarak, MİT müsteşarının şu şekilde ve bu nedenle, ifadeye çağrılmasının gerekmediğini bilenlerdeniz. Çünkü o çağrı siyasi bir çağrıdır, asla hukuki olamaz.” dedi.

FİDAN'I İFADEYE ÇAĞIRAN FETÖ'CÜ SAVCIDAN ŞOK CEVAP

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı çağıran FETÖ’cü savcı Sadrettin Sarıkaya’ya tepki gösterdiğini söyleyen Savcı Demir, “Ben o zaman müsteşarı ifadeye çağıran savcı Sadrettin Sarıkaya’ya dedim ki; ‘Kardeşim, MİT müsteşarını nasıl çağırırsın, neye dayanarak çağırdın? Yani ben senin meslekte de abin sayılırım, kıdemli olarak. Ben bu tecrübe olarak, birikim içerisinde MİT müsteşarını çağıracak bir gerekçe bulamıyorum.’

(O da) ‘Abi bizim de bir bildiğimiz şey var' dedi. Hiçbir hukuki gerekçe yok. Demek ki, örgütünden aldığı bir talimat; bildiği şey o. Biz tabi sonradan anladık ki, ‘biz’ derken örgütü kastediyor.” ifadelerinde bulundu.

FİRARİ ÖZ'DEN 'KAN'LI KARŞILIK

FETÖ’nün istihbarat örgütü gibi yapılandığını kaydeden Savcı Mehmet Demir, FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz’ün çarpıcı ifadelerini aktararak şunları söyledi:

“Biz bunlarla hep beraber görev yaptığımız halde, o kadar kripto, gizli, istihbarat örgütü gibi yapılanmışlar ki, gerçekten biz bunların bu vatana kastedeceklerini çok sonradan öğrendik. MİT müsteşarı ifadeye çağrıldıktan sonra Zekeriya Öz’ün önemli bir sözü var. Dedik ki, ‘Kardeşim, bunu neden yapıyorsunuz?’ Biz hukuk adına, şuncu veya buncu olmayan hâkim ve savcılar çok rahatsız olduk. Çünkü bu gidişat gidişat değil. Memlekette bir huzur var, güven var, sağlıklı bir yönetim var. Peki yargı mensuplarının derdi ne? Ne dese beğenirsiniz, çok ilginç bir şey: ‘Kılıçlar çekilmiştir. Kılıç da çekildikten sonra kan görmeden kınına girmez!’ Bu Zekeriya Öz’ün anektodudur. Biz anladık ki, bunlar birileri adına kılıç çekiyor.”

HEDEFLERİ DEVLETİ YIKMAK

Asıl niyetlerinin iktidar değiştirmek olmadığını belirten Savcı Demir, FETÖ’nün dış güçlerden aldığı destekle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkma hedefinde olduğunu söyledi. 17-25 Aralık operasyonlarının hukuk süsü verilmiş bir harekât olduğunu vurgulayan Demir, şu ifadelerde bulundu:

“Bunların 17-25 Aralık’taki derdi kesinlikle bir iktidar değişikliği değildir. Oradan da bakıyoruz ki, bunlar yerli hainlerin planı değildir. Bunlar dış güçlerin oluşturduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmak için kurguladığı ve bunları da piyon olarak kullandığı bir harekâttır. 17-25 Aralık kesinlikle bir hukuki soruşturma değildir. Hukuki soruşturma süsü verilmiş; emniyet ve yargı içerisinde çöreklenen, paralel cuntanın, FETÖ yapılanmasının ortaklaşa hükümete karşı, hükümeti de aşan devleti yıkmaya yönelik bir harekettir. Bütün dosyalar kurgulanmıştır. Bütün olaylar bir araya getirilmiştir. Bütün emniyet, kendinden olmayan polis, amir hepsi, saf dışı bırakılarak harekete geçilmiştir. Bazı dosyalar 2 sene, 1,5 yıl bekletilmiştir. Bu yargı tarihinde de bir ilk. Yargı böyle çalışmaz. Yargıda suç soruşturması böyle yapılmaz.”

İLLEGAL TAKİP, ORGANİZE HEDEF

Suç işlendiği zaman davanın bekletilmeden açıldığına vurgu yapan Savcı Demir, “Savcılık ve hukuk nazarında suç sabit olduğunda biz davayı açarız. Ancak bu cuntanın 17-25 Aralık sürecinde yaptığı, 2-3 yıl boyunca bazı kişi, yapı ve kurumların illegal yönden peşine düşerek ‘bakalım ne kadar suç işleyecekler’ diyerek biriktirme yapıp hepsini organize bir top mermisi gibi bir hedefe yöneltmek için bir araya getirdikleri bir şeydir.” dedi.

7 ŞUBAT 2012'DE NE OLDU? MİT KRİZİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cüler, kumpası, Türkiye Cumhuriyeti'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı, MİT'i, terör örgütü PKK ile ilişki içindeymiş gibi gösterme bahanesiyle 7 Şubat 2012'de, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlilerini ifadeye çağırma ve haklarında yakalama kararı çıkarma şeklinde kurgulayarak gerçekleştirmek istedi.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yürütülen bir soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldığı bilgisinin paylaşıldığı haberler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Bir süre sonra, çoğunluğu FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılan, bazıları firar eden veya tutuklanan dönemin özel yetkili başsavcı vekilleri ve savcıların, bir devlet kurumuna ve temsilcilerine karşı böyle bir girişimde bulunduğu netleşti.

O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Hakan Fidan ve MİT görevlileri, soruşturmaya direnerek savcıların çağrılarına hiçbir zaman yanıt vermedi.

Kaynak: Haber7
#Hakan Fidan #mit müsteşarı #ifade #fetö
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 16 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23