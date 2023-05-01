Hakan Atilla gözaltına alındı

Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla, havalmanında gözaltına alındı.

Atilla, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Atilla, "Ailenle Kıbrıs'a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ eğilmek üzere karakola götürülüyorsun. Sebep ne belli değil, yasağı koyan kim belli değil. Havaalanlarında alıkonmaya ben alıştım da aileme yapı oluyor. Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk, savunduk, koruduk. Karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner" dedi.

Mayıs 2018'de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 28 ay tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.

Atilla'nın cezasından, daha önce tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu 14 aylık sürenin düşülmesine karar verilmişti.