Hakan Albayrak'tan sürpriz AK Parti kararı

Gazeteci Yazar Hakan Albayrak, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala sürpriz bir karar alarak kamuoyuna açıkladı. Aynı zamanda Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan ve Karar Gazetesinde yazılar yazan Albayrak, 14 Mayıs seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı.

Karar gazetesi yazarı ve gazeteci Hakan Albayrak, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Albayrak yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine dört gün kalırken Karar gazetesi yazarı ve gazeteci Hakan Albayrak'tan dikkat çeken bir karar geldi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı.

Albayrak sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada, "Nasipse 14 Mayıs'ta Erdoğan ve AK Parti'ye oy vereceğimin bilinmesini isterim." dedi.