Hafizeler icazetle taçlandı

Altı yıldır büyük bir gayretle sürdürülen Hatice-i Kübra Nesli Arapça ve İslamî İlimler Programı, üçüncü dönem mezunlarını verdi. Öğrenciler, İhya Vakfı İslami İlimler Külliyesi’nde gerçekleşen törenle mezuniyet sancaklarını kuşandı.

İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı (İhya Vakfı) bünyesinde başlatılan Hatice-i Kübra Nesli Arapça ve İslamî İlimler Programı, yeni mezunlarını verdi.

3. Dönem İcazet Töreni, vakfın İstanbul Fatih’te bulunan İslami İlimler Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Altı yıl boyunca her yıl kalitenin artırıldığı programda öğrencilerin; âlim, basiretli bir kul ve gelecekte İslam bilinciyle kuşanmış bir anne olmaları amaçlandı.

Program, İmam Hatip Lisesini açıktan okuyan liseli öğrenciler için uygulandı ve hocalar, üniversite akademisyenlerinden tercih edildi.

Hocalarının ellerinden icazetlerini ve hediyelerini alan öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı.

İcazetini alan öğrenciler, bundan sonra kazandıkları nitelikli üniversitelerde eğitim öğretim hayatlarına devam edecek.

Dr. Aziz Çınar, Dr. Necmettin Oğur, Dr. Mesut Çakır, Dr. Ahmet Efe ve Halil İbrahim Sunar tarafından verilen icazete; İhya Vakfı Başkanı Yavuz Baysan, İhya Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İbrahim Yıldırım ve çeşitli davetlilerin yanı sıra hafızlığına devam eden minik öğrenciler ile veliler katıldı. Program müfredatında şu dersler yer aldı: Sarf, Nahiv, Belagat, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, Siyer, Fıkıh Usulü, Tefsir Usulü, Hadis Usulü ile Güncel Tefsir, İtikadî ve Fıkhî meseleler.

“Bugünün hayaliyle yaşadık”

İcazet alan öğrencilerden Meryem Nisa Bakınç, mutluluğunu, “4 yıl boyunca çok emek sarf ettik. Derslerimizde zorlandığımızda hep bugünün hayalini kurduk ve azmettik. Hamd olsun bugün buralara kadar gelmiş olduk. Bu ilimlerin bize aktarılmasında emeği geçen hocalarımızdan ve İhya Vakfı’ndan Allah razı olsun” cümleleriyle paylaştı.

“Ablalarımın sevinci beni çok etkiledi”

Ablalarının icazet sevincine şahitlik eden minik hafızlık öğrencisi Fatma Şeymanur Uluocak ise “Ben de 6 ay önce Gülsüm Hanım İhya Kız Kur'an Kursu’nda hafızlığa başladım, şu an 11 yaşındayım ve Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’na gidiyorum. Bugünkü icazet programına katılmak beni çok etkiledi. Rabbim, hafızlığımı tamamlamayı ve ilmimle amel etmeyi nasip etsin. Ben de ablamlar gibi İslami ilimlere devam edeceğim inşallah” dedi.

“Hafızlıkla birlikte Kur’an’ı anlasınlar istedik”

İcazet törenine ilişkin detayları paylaşan Program Koordinatörü Dr. Fatih Ulugöl de, “Buradaki öğrencilerimizin büyük çoğunluğu hafız. Biz Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi kadar onun ne anlama geldiğinin de öğrenilmesini önemsiyoruz. Bu sebeple bu programı icra ettik” ifadelerini kullandı.

Ulugöl, şöyle konuştu:

“Bu program, ‘Hatice-i Kübra Nesli Arapça ve İslami İlimler Programı’ namıyla bilinen çok ciddi bir eğitim programı. Buraya aldığımız çocuklarımız lise dönemi kız çocuklarımız. Bu öğrencilerimizin pek çoğu, Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmişler, hafızlar.

Tabi biz, Kur'an-ı Kerim'in lafzının ezberlenmesini önemsediğimiz gibi bu lafızların ne ifade ettiğini, Müslüman'ın hayatına ne kattığını da aynı şekilde önemsemek durumundayız. İşte bunun için okudukları Kur'an’ın kendilerine verdiği mesajı anlasınlar, Peygamberlerinin dilini, Sünneti, Hadis-i Şerifleri bilsinler, İslam kültür ve medeniyetinin, ilim dünyasının, müktesebatının farkında olsunlar diye bu programı uyguladık.

Bu programla beraber, okul derslerini de son derece önemsedik. Türkçe, Matematik, Tarih ve Coğrafya gibi derslerden de mutlaka başarılı olmaları gerektiğine inandık. Bütün bunlarla beraber sosyal etkinlik dersi dediğimiz ney üfleme, kara kalem çalışması, aşçılık, dikiş nakış gibi birtakım aktivitelerle de çocuklarımızın sanatsal ve estetik yönlerini de geliştirmeyi amaçladık.

Bugün burada icazet törenimizi gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyuz. Yeni öğrencilerimizi buralara bekliyoruz. Mutlaka buraları ziyaret etsinler, gelsinler, görsünler. Hayatlarına dair bir ufuk kazanacaklarına olan inancımız tamdır.”

9 öğrenci icazet aldı

Seyyid Muhaddis Abdülkadir Mekkî el-Kettânî’nin duasıyla son bulan programda şu öğrenciler icazetlerini teslim aldı:

Hafize Şeyma Yıldırım,

Hafize Azizenur Çalış,

Hafize İclal Ekinci,

Hafize Semra Güneş,

Esmanur Aykut,

Rabia Efe,

Nazlı Işık,

Meryem Nisa Bakınç ve

Berrenur Yücel.