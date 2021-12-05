Hadsiz YouTuber başörtüsünü hedef aldı
YouTuber Başak Kablan, YouTube'da yayınladığı 'Tesettürün arka yüzü' başlıklı videosunda başörtüsünü hedef alan açıklamalarda bulundu. Başörtüsünün dinle ilgili olmadığını savunan Kablan, "Başörtüsü dini bir şey değil, din dışında birçok şey ama dinle ilgili değil. Bu politik bir şey." dedi. Kablan, başörtüsünün aynı zamanda cinsiyetçi ve şekilci olduğunu öne sürdü.
Gündem 05.12.2021, 00:42 05.12.2021, 00:43
YouTube'da 'Tesettürün Arka Yüzü | Başörtüsü Politik Midir?' başlıklı bir video paylaşan YouTuber Başak Kablan, başörtüsünü hedef alan açıklamalarda bulundu.
Başörtüsünün dini bir şey olmadığını, politik bir şey olduğunu savunan Kablan, "Bu yüzden merdiven altında başörtüsünü değiştiren kadınlar da bu politikanın kurbanı" dedi.
"MESELE DİN DEĞİL"
"O yüzden mesele din değil ve hiçbir zaman olmadı." ifadesini kullanan Kablan, "Bunun Kur'an'da yazılıp yazılmadığının da artık bir önemi yok. Konu o kadar politika malzemesi yapılmış ki kimse Kur'an'a bakamıyor" diye konuştu.
Kablan, sözlerinin devamında "Başörtüsü hem politik, hem cinsiyetçi hem şekilci hem de sosyolojik" açıklamasında bulundu.
YouTuber Kablan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
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