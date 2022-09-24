Hacker operasyonu: 6 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hacker çetesinin sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları, bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerini çaldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya'da 90 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli suç unsuru materyallerle yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.