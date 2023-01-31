Hac başvuruları bugün sona eriyor
Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecekler için bugün son gün.
Gündem 31.01.2023, 11:14 31.01.2023, 11:33
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvurularını, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzattı.
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, gelecek ay katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.
Türkiye'den 83 bin 430 aday gidecek
Kuranın sonuçlanmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.
2020'de koronavirüs salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler bu ibadetini kurasız yerine getirebilecek.
Bu yıl, Türkiye'den nüfusun yaklaşık binde biri oranında hacı adayı Suudi Arabistan'a gidecek.
Günün Anketi Tümü
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|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|19
|38
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
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|15. Hatayspor
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|20
|16. Kasımpaşa
|20
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6