Hac başvuruları bugün sona eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvurularını, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzattı.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, gelecek ay katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Türkiye'den 83 bin 430 aday gidecek

Kuranın sonuçlanmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

2020'de koronavirüs salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler bu ibadetini kurasız yerine getirebilecek.

Bu yıl, Türkiye'den nüfusun yaklaşık binde biri oranında hacı adayı Suudi Arabistan'a gidecek.