Hablemitoğlu suikastı soruşturması: Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı
MİT tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır Ankara Adliyesi'ne getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği gözaltı süresini 4 gün uzattı.
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.
Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
"Örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının beyanını alan hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek gözaltı süresini 4 gün uzattı.
Bozkır, ardından yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İfade işlemlerinin ardından Bozkır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilecek.
MİT tarafından ülkeye getirildi
Ankara'da evinin önünde suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmiş, zanlının ilk sorgusu MİT'te yapılmıştı.
Ardından 27 Ocak'ta Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.
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