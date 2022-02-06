Hablemitoğlu suikastçısı Bozkır'ın gözaltı işlemleri sürüyor
MİT tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın emniyetteki sorgusu 11'inci gününde sürüyor. Bozkır'ın Terörle Mücadele Müdürlüğü'ndeki işlemleri yarına kadar devam edecek.
Gündem 06.02.2022, 17:31
18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlıları arasındaki Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
Bir süredir kırmızı bültenle aranan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmişti.
Zanlı, MİT'teki ilk sorgusunun ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı
"Örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının gözaltı süresi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 2 kez uzatıldı.
Şüphelinin yarın soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına vereceği ifadenin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
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