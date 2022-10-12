Hablemitoğlu soruşturmasında dikkat çeken tespitler
Hablemitoğlu soruşturmasında dikkat çeken tespitler yer aldı: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan ile birlikte “azmettirici” sıfatıyla soruşturmanın şüphelileri arasında. Suikastı düzenleyen grupla FETÖ arasındaki bağlantıyı da firari emekli Albay Levent Göktaş sağladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında iddianamenin yazım aşamasına geçti. FETÖ’cü bir polisin, “Hablemitoğlu’nun çağrı kayıt detaylarının GSM şirketlerinden istendiğine” dair yazışmasını delil sayarak zamanaşımına az bir süre kala dosyayı raftan indiren savcılık, eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkarttı. MİT tarafından 27 Ocak’ta Türkiye’ye getirilen Bozkır, 8 Şubat’ta tutuklandı.
Necip Hablemitoğlu
Şüphelinin beyanları doğrultusunda harekete geçen savcılık, 8 Haziran’da emekli Albay Levent Göktaş, emekli Binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
AZMETTİRİCİ GÜLEN
Emek, Mumcuoğlu, Kamil Metin ve Memiş Aytekin tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, Göktaş’ın ise firar ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheli ise daha önce “FETÖ üyeliği” ve “casusluk” suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Altaylı’nın, FETÖ’nün tepe yöneticisi ve Hablemitoğlu suikastının “azmettiricisi” Mustafa Özcan ile irtibatı belirlendi.
Mustafa Özcan
Tespitlere göre Hablemitoğlu’nu öldüren “suç örgütü” ile FETÖ arasındaki bağlantıyı ise firari Göktaş sağladı. Bu kapsamda Mustafa Özcan ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen, “azmettirici” sıfatıyla suikast soruşturmasının şüphelileri arasında gösterildi.
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