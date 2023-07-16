Haber7 grubunun acı günü

Haber7'nin genç editörlerinden Safiye Nur Saydan, hayatının baharında vefat etti.

Kanal 7 Medya Grubundan yapılan açıklamada, "Çalışma arkadaşımız, Haber7 Editörü Safiye Nur Saydan, kalp krizi geçirerek vefat etti. Dün akşam evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bu sabah 07.35'te Hakk'ın rahmetine kavuştu." denildi.

Açıklamada, Nur'un henüz 25 yaşında ve 4 aylık hamile olduğu ifade edildi.

Nur'un cenazesi Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, ÜLKE TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman, Haber7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Gaste24 ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet; kıymetli eşi Hakan'a, değerli anne babasına, sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.