Güvenlik korucusunu şehit eden teröristlerin cezası belli oldu
Van'da 6 yıl önce güvenlik korucusu Cihan Yıldız'ın şehit edildiği, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı saldırıya katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 2 teröriste 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Gündem 01.04.2022, 00:01
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Ağustos 2016'da Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi Altıtaş ve Sarıtaş bölgesinde, yol kesen terör örgütü PKK mensupları ile bölgeye giden güvenlik korucuları arasında çıkan çatışmada Cihan Yıldız'ın şehit olduğu, İrfan Yıldız ve Suat Karataş'ın yaralandığı saldırıya katıldıkları belirlenen S. A. ve N.K. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.
Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlandı, avukatları salonda hazır bulundu.
2'şer yıl ağırlaştırılmış müebbet istendi
Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, S.A'nın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl 20 ay, N.K'nın a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl 21 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
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