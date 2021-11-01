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Güvenlik duvarının 30 kilometresi tamamlandı

AK Parti, MHP ve CHP milletvekillerinden oluşan TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri 30 kilometresi tamamlanan Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi.

Gündem 01.11.2021, 19:05
Güvenlik duvarının 30 kilometresi tamamlandı

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu; CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'tan oluşan komisyon üyeleriyle, İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı ve hendek çalışmaları ile İl Göç İdaresinin faaliyetlerini kontrol etmek için Van'a geldi.

Vali Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Çaldıran ilçesinde İran sınırına inşa edilen modüler güvenlik duvarı ve sınır hattında alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceleyen komisyon üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

 "Jandarmamız sınırda sürekli devriye atıyor"

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı sınırından başlayan 64 kilometrelik modüler duvar inşaatının devam ettiğini söyledi.

Şu ana kadar duvarın 30 kilometrelik kısmının tamamlandığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Duvarın örüleceği alanda kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor. Tamamlanan duvarın üzerine tel örgü çekilecek. Bu sene 40-45 kilometreyi bitirmeyi hedefliyoruz. Geri kalanı ilkbaharda bitecek. Sınır güvenliği için kazılan hendeklerin derinliği 4, genişliği 4 metredir. Bu hendeklerin girişine jiletli tel çekiliyor. Hendek kazımı için yüklenici firmaların sahadaki çalışmaları devam ediyor. Yıl sonuna kadar hendek uzunluğunu 160 kilometreye kadar çıkartacağız. Sınır hattında 58 gözetleme kulesi yapılıyor. Jandarmamız sınırda sürekli devriye atıyor. Ankara'dan gelen özel harekat ekipleri sınıra yerleştirildi. 50 zırhlı araç ve 700 personel, hem duvar yapan firmanın güvenliğini sağlıyor hem de buradaki askeri birliğe yardımcı oluyor. Sınır birliklerine yardımcı olmaları için 500 güvenlik korucusu alımı gerçekleştirdik."

"Türkiye, düzensiz göçü önleme konusunda her türlü tedbiri alıyor"

Alt Komisyon Başkanı Uslu ise TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonunun, Türkiye'deki düzensiz göç ve uluslararası koruma konusunu, ikamette yaşayan göçmenlerin durumunu araştırmak ve incelemek üzere kurulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin düzensiz göçü önlemeye yönelik yaptığı çalışmaları yerinde incelemek üzere Türkiye- İran sınırına geldiklerini aktaran Uslu, "Sınırdaki duvarları inceledik. Diğer kuleleri, engelleme sistemlerini, Türkiye'nin burada yaptığı çalışmaları gördük. Güvenlik kuvvetlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin yaptığı çalışmaları yerinde görmek için buradayız. Sayın Valimiz sınırda alınan tedbirler ve yapılan duvarlar konusunda bize bilgi verdi." dedi.

Düzensiz göçün, dünyanın bir sorunu haline geldiğini vurgulayan Uslu, Orta Afrika'dan, Asya'nın ortasından, özellikle Afganistan coğrafyasından Avrupa'ya doğru ciddi bir göç akınının olduğuna dikkati çekti.

Bu göçün bir kısmının zorunluluk gereği, bir kısmının da ekonomik sebeplerle olduğunu belirten Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iki göçü birbirinden ayırmak lazım. Düzensiz göçle sığınmacıları ve uluslararası koruma arayanları zaman zaman aynı çuvala koyanları, aynı şekilde değerlendirenleri görüyoruz. Bu yanlış. Düzensiz göç engellenmesi gereken bir süreç, sığınmacı süreci ise farklı bir süreçtir. Sığınmacı süreçlerine insani, hukuki ve vicdani olarak yaklaşıyoruz. Türkiye, düzensiz göçü önleme konusunda her türlü tedbiri alıyor. Biraz önce gördük, duvarlar çekiliyor, bununla ilgili sınır devriyeleri, sınır birlikleri kuruluyor. Sınırda optik sistemler kuruluyor ve düzensiz göç minimize ediliyor. Yakalanan göçmenlerin Geri Gönderme Merkezlerinde tutulma süreçleri var. Merkezlerde tutulan göçmenler daha sonra kendi ülkelerine iade ediliyor."

Sınır bölgesinde yapılan incelemeye, 6 Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katıldı.

Kaynak: AA
#vaniran sınırı #güvenlik duvarı #TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu
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