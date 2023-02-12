Gürcistan'a kaçmaya çalışan müteahhitler yakalandı

Adıyamanda yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi yakalandı[Fotograf: AA]ABONE OLKahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi.

Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş'un üzerinden 16 bin dolar 20 bin TL para çıktı.

Pamukoğlu Sitesi'nin inşaat mühendisi Afyonkarahisar’da yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 olarak açıklanan deprem sonrasında yaşanan ölümler ve yaralanmalar ile yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Pamukoğlu Sitesi isimli adresten şu ana kadar 14 kişinin ölü olarak çıkarıldığı enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi yakalandı

Soruşturmaya konu bina ile ilgili yapılan ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğu, donat işçiliğinin kullanıldığı, donat işçiliğinin de çok kötü olduğu açıklandı.

Açık tespitlere istinaden ruhsatnamesinde fenni mesul olarak bildirilen, inşaat mühendisi A .G Afyonkarahisar KOM Şube Müdürlüğü personeli tarafından yakalandı. Şüpheli A.G ekipler tarafından Gaziantep’e sevk edildi.

Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin müteahhidi adliyeye sevk edildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında dün "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirilen Akay, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.