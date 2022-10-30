Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanı Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda İran'dan Avusturya'ya transit giden bir tırda, 285 kilogramı eroin olmak üzere toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Gündem 30.10.2022, 12:29
Açıklamayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptı.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri Gürbulak Gümrük Kapısı'nda zehir tacirlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, İran'dan Avusturya'ya transit giden bir tırda 285 kilogram eroin olmak üzere toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Bakan Muş mesajında "Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm personellerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Galatasaray
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Konyaspor
|12
|20
|7. Beşiktaş
|11
|19
|8. Kayserispor
|11
|19
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|10
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Samsunspor
|11
|17
|6. Boluspor
|9
|16
|7. Rizespor
|10
|15
|8. Sakaryaspor
|11
|15
|9. Göztepe
|10
|14
|10. Bandırmaspor
|10
|14
|11. Manisa FK
|9
|13
|12. Tuzlaspor
|9
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|10
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|9
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|29
|2. Arsenal
|11
|28
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. Chelsea
|12
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|12
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|31
|2. Real Madrid
|11
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Rayo Vallecano
|12
|18
|9. Osasuna
|11
|17
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Espanyol
|12
|11
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Getafe
|11
|10
|17. Sevilla
|12
|10
|18. Cadiz
|12
|10
|19. Girona
|11
|9
|20. Elche
|11
|4