Gurbetçi teyzenin seçim konuşması viral oldu
Avrupa'da oy kullanmaya giden gurbetçi teyzelerin seçmen otobüsünde yaptığı konuşma internette viral oldu.
Gündem 27.04.2023, 17:16
Avrupa ülkelerinde 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.
Oy kullanmaya başlayan ülkeler arasında Fransa da var.
Fransa'daki gurbetçiler, otobüslerle oy kullanma noktalarına gidiyor.
Oy kullanma noktalarına otobüsle seçmen taşıyan teyzelerden birinin otobüste yaptığı konuşma ise internette viral oldu.
İşte gurbetçi teyzenin yaptığı o konuşma:
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|29
|64
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|30
|45
|8. Konyaspor
|30
|42
|9. Karagümrük
|29
|41
|10. Sivasspor
|30
|37
|11. Alanyaspor
|30
|35
|12. Ankaragücü
|29
|34
|13. Kasımpaşa
|30
|33
|14. Antalyaspor
|29
|33
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|29
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|32
|63
|3. Pendikspor
|32
|58
|4. Eyüpspor
|33
|58
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|32
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Keçiörengücü
|32
|50
|9. Bandırmaspor
|32
|50
|10. Manisa FK
|32
|49
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|32
|37
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|32
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|33
|75
|2. M.City
|31
|73
|3. Newcastle
|31
|59
|4. M. United
|30
|59
|5. Aston Villa
|33
|54
|6. Liverpool
|32
|53
|7. Tottenham
|32
|53
|8. Brighton
|30
|49
|9. Brentford
|33
|47
|10. Fulham
|32
|45
|11. Chelsea
|32
|39
|12. Crystal Palace
|33
|37
|13. Wolves
|33
|37
|14. West Ham United
|32
|34
|15. Bournemouth
|32
|33
|16. Leeds United
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|33
|30
|18. Leicester City
|33
|29
|19. Everton
|32
|28
|20. Southampton
|32
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|31
|76
|2. Real Madrid
|31
|65
|3. Atletico Madrid
|31
|63
|4. Real Sociedad
|31
|55
|5. Real Betis
|31
|49
|6. Villarreal
|30
|47
|7. Athletic Bilbao
|30
|46
|8. Osasuna
|31
|44
|9. Rayo Vallecano
|31
|43
|10. Girona
|31
|41
|11. Mallorca
|31
|40
|12. Celta Vigo
|31
|39
|13. Sevilla
|30
|38
|14. Real Valladolid
|30
|35
|15. Almeria
|31
|33
|16. Cadiz
|31
|32
|17. Getafe
|31
|31
|18. Valencia
|30
|30
|19. Espanyol
|30
|28
|20. Elche
|31
|13