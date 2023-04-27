Gurbetçi teyzenin seçim konuşması viral oldu

Avrupa ülkelerinde 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Oy kullanmaya başlayan ülkeler arasında Fransa da var.

Fransa'daki gurbetçiler, otobüslerle oy kullanma noktalarına gidiyor.

Oy kullanma noktalarına otobüsle seçmen taşıyan teyzelerden birinin otobüste yaptığı konuşma ise internette viral oldu.

İşte gurbetçi teyzenin yaptığı o konuşma: