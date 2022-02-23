Güney Marmara feribot seferlerine fırtına engeli

Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Güney Marmara'da yarın beklenen fırtına nedeniyle Erdek ve Adalar hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Yarın Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı Adası (Balıklı) hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.