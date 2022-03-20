Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisi Seul'ün merkezine taşınıyor

Yoon, Devlet Başkanlığı Ofisinin Mavi Saray'dan Savunma Bakanlığı kompleksine taşınacağını ve 10 Mayıs'ta görevine orada başlayacağını açıkladı.

Yeni ofisinin yakınına büyük bir şehir parkı kurulacağını belirten Yoon, vatandaşların ofisini daha yakından görebileceğini söyledi.

Yoon, gazetecilerle sık sık bir araya gelmek üzere yeni ofisinde basın merkezi kuracağını belirterek göreve başlayacağı gün Mavi Saray'ı halkın ziyaretine açmayı planladığını ifade etti.

Yoon, 10 Mayıs'ta başlayacağı Devlet Başkanlığı görevini 2027'ye kadar yürütecek.