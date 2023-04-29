Gündoğdu Meydanı Erdoğan allandı

AK Parti seçim çalışmaları kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı mitinge vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. 14 Mayıs'taki seçim yaklaştıkça heyecan miting alanlarına da yansıyor.

Yoğun kampanya sürecinde rahatsızlanarak 2 gün istirahat eden ve programlara video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün tekrar sahaya indi.

Önce TEKNOFEST'e katılan Erdoğan, buradaki coşkulu kalabalığı bırakıp bir başka kalabalıkla kucaklaşıyor.

Günler öncesinden hazırlıklara başlanan büyük İzmir mitingi için nefesler tutuldu.

Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak miting öncesinde yüzbinlerce vatandaş miting alanını doldurdu.

Karada olduğu kadar denizde de heyecan vardı. Teknelerini alan İzmirliler, mitingi takip etmek için Gündoğdu Meydanı'nın kıyısına demir attı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan da mahşeri kalabalığın fotoğrafını paylaştı. İnan, fotoğrafa, "İzmir destan yazıyor" notunu ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gündoğdu Meydanı'nda yapacağı mitingin ardından toplu açılış töreninde kente hizmet edecek Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacak.

Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapacak.

Mitinge büyük ilgi gösteren İzmirliler havadan böyle görüntülendi.

İzmirliler Erdoğan'ın da katılacağı mitinge büyük ilgi gösterdi.