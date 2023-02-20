"Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kimi zaman dışarıdan gelen istilacılara, kimi zaman içeriden zuhur olan istilacılara, tabiat felaketlerine karşı vatanımıza hep sahip çıktık, çıkıyoruz. Haçlı seferlerine, Moğol akınlarına, sosyal çalkantılara, dört bir yanımızdan gelen saldırılara sabırla, cesaretle hep karşı koyduk.

Coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, onurunu, geleceğini korumak için canımız dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız milli mücadelemizle vatanımıza ebediyen sahip çıkmamızı tüm dünyaya gösterdik.

"KIRILAN 5 FAY 7 METRELİK YER DEĞİŞTİRMEYE YOL AÇTI"

Bin yıldır bu vatan topraklarında ne yaşarsak yaşayalım, asla teslim olmadık, vazgeçmedik, umutsuzluğa kapılmadık. 2 hafta önce yaşadığımız depremlerin bu uzun ve meşakkatli yürüyüşün acı bir şekilde hafızalarımıza nakşetti.

Ailesinden eşini, çocuğunu, akrabasını kaybeden nice kardeşlerimiz var. Hepsine başsağlığı diliyorum. Rabbim sabrınızı arttırsın.

9 saat arayla yaşadığımız 7,7 ve 76,6 büyüklüğündeki depremler etki alanı ve yıkım gücü olarak dünyada eşi benzeri olmayan depremler olarak tanımlanıyor. Üzerinde yaşadığımız toprakta 7 metreyi aşan yer değiştirmelere yol açtığı belirlendi. Yıkıma çetin kış şartlarının çıkardığı sıkıntılar da eklenince, depremden sonra ilk günlerde tüm gayretlerimize rağmen kimi eksiklik ve aksaklıklar yaşandığını biliyoruz.

"DEVLETİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİK"

Kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı. Deprem haberini alır almaz tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdik.

Türkiye'nin 81 ilinden doğrudan bu işle görevli olanlar dışında arama kurtarma yapabilecek, enkaz k aldırma, yardım, güvenlik çalışmalarına destek olabilecek tüm kamu görevlileri, sivil organizasyonları deprem bölgesine yönlendirdik. Milletimiz 7'den 70'e bu seferberliğe zaten katıldı.

Diğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım ekiplerini ülkemize davet ettik. OHAL, afet bölgesi, mücbir sebep ilanları ile hukuki altyapıyı oluşturduk. Öncelikle vatandaşlarımızı çıkarmak, felaketten kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak için gece gündüz çalıştık.

"6 BİNİ AŞKIN ARTÇI SARSINTI OLDU"

Halen devam eden 6 bini aşkın artçı sarsıntının yol açtığı tehlikelere rağmen ekiplerimiz çalışmalarını yürüttü. 71 binin üzerine bağımsız birimin enkazı kaldırıldı. Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi. Orta hasarlı, 24 binden fazla binadaki 133 bini aşkın bağımsız birimdeki vatandaşımızın geçici barınma merkezi veya güvenli yerlere nakli sağlandı.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE"

3 milyon 108 bin bağımsız bölümün az hasarlı veya hasarsız olduğu belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gerçekleştirdiği hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere. Vatandaşlarımız elektronik devlet sisteminden evlerinin hasar durumları ile bilgilerine ulaşılabiliyor.

Ülkemizin çeşitli yerlerinden 12 binin üzerinde ağır iş makinası enkaz kaldırma ve altyapı faaliyetlerine katıldı. MSB, Emniyet, Jandarma teşkilatlarımıza ait olmak üzere kurtarma yardım ve tahliye çalışmalarına iştirak etti.

Enkaz altı ve duvar arkası görüntüleme sistemleri de arama kurtarma faaliyetleri aktif olarak kullanıldı. Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, belediye, gönüllü ekiplerimizin depremzedelerimizin yanındadır. Günde 2 milyon 400 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikramı yapılıyor.

"KONTEYNER SAYISI 200 BİNE KADAR ÇIKABİLECEK"

Bölgede dağıtılan battaniye sayısı 3 milyon kurulan çadır 188 bine, konteyner sayısı 10 bine ulaştı. Ağır hasar alan şehirlere battaniye, çadır ve konteynır sevkiyatları sürüyor. 65 binin kurulumu süren konteynır sayısını ilk etapta 100 bine ihtiyaç halinde 200 bine çıkartabileceğiz.

Çadırlarda barınanların sayısı 751 bin, konteynırlarda 24 bin, yurtlarımızda 252 bin, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okul ve tesislerde arınanların saylısı 462 bini bulmuştur.

"ENKAZDAN KURTARILANLARIN SAYISI 114 BİN 834"

Toplamda 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyaçları giderilmiştir. 62 bin karayolu, 289 bin havayolu, 21 bin demiryolu, 1156 vatandaşımız denizyolu ile deprem bölgesinden tahliye edilmiştir.

Kendi imkanları da güvenli yerlere giden çok sayıda vatandaşımız bulunuyor. Hiç şüphesiz sayısı çok çok az da olsa depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları çıkabiliyor. Kamuoyuna veya kurumlarımıza ulaşan şikayetlerle ilgili soruşturmalar yapılmakta beraber milletimiz asıl cezayı bunları vicdanlarında mahkum etmiştir.

Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834'ü buldu. Halen kaldırılmakta olan enkazlar bittikten sonra yakında bu sayı kesinleşecektir. Bu vesile ile bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, beladan, kazadan muhafaza eylesin diliyorum.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Her safhada görev alan kamu görevlilerine, belediye başkanları, personellerine, sivil toplum kuruluşlarına, dualarına buradaki insanlarla birlikte olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun; şehirlerimizin tamamını konutuyla, işyeri, sanayisi, tarım, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerileme, ihmale mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız.

Hiçbir vatandaşımızı asla yalnız bırakmayacağız. Sadece bizim değil insanlığın ortak miraslarını bünyesinde barındıran bu bölgeye devlet ve millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız.

Hayatın normalleşmesini sağlayacak adımları atıyoruz. Çadır ve konteynır kentlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde inşa edeceğimiz sağlam, güvenli, huzurlu konutlara taşımaya başlayacağız. Depremden alnının akıyla çıkaran TOKİ'miz hazırlıklarını sürdürüyor.

"YENİ KONUTLARI ZEMİN YAPISINA BAKARAK YAPACAĞIZ"

Hasar tespit, enkaz kaldırma, yer belirleme işlemleri bittikçe her ilimizde konut sayıları artacaktır. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlıyoruz. Konutların hiçbir zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek.

"GÜÇLENDİRME OLMAYACAK HEPSİ SIFIRDAN YAPILACAK"

Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı üç, bilemediniz 4 bu şekilde inşaatlarımızı yapacağız.

Ülkemizde tüm üniversitelerden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla yoğun istişare halinde çalışıyor, buradan çıkacak sonuca göre hareket ediyoruz.

Gereken tüm yapı malzemelerinin kaliteli ve hızlı şekilde tedarikiyle ilgili fayda maliyet analizi ile planlamaları sürüyor."