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Gri kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi

Mehmetçik gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında terörle mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda Mardin'de yürütülen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Gündem 25.10.2021, 20:58
Gri kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin'in Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat timlerince yürütülen ve 3 gün süren operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.

Operasyon sonunda biri Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Soylu, polisleri kutladı.

Süleyman Soylu, "Rabbim bu ülkenin, bu milletin evlatlarını muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince, Artuklu kırsalında "PKK/KCK terör örgütü içerisinde, sözde Özel Kuvvetler yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun bulunduğu ve silahlı veya bombalı eyleme yönelik hazırlık yaptıkları" bilgisi üzerine, 23 Ekim sabah saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtildi.

Havacılık Daire Başkanlığına ait İHA ve SİHA'larla 24 saat alandaki Polis Özel Harekat timlerine hava desteği sağlandığı kaydedilen açıklamada, Polis Özel Harekat, Havacılık ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelince 3 gün aralıksız sürdürülen operasyon neticesinde çıkan çatışmada Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan Ruken kod adlı Songül Özgün'ün de arasında bulunduğu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
#Gri kategori #pkk
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